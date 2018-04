Il giovane fotografo JR e l’ottantanovenne regista Agnes Varda decidono di intraprendere un viaggio nelle periferie francesi a bordo di un camioncino molto particolare, capace di sviluppare fotografie gigantesche, per poterle incollare come manifesti sulle pareti dei palazzi. Diretto da: Agnes Varda Genere: documentario Durata: 89 Con: Agnes Varda, JR Paese: Fra Anno: 2017 8.7

Ai confini del cinema, francese ed europeo c’è Agnes Varda, che con Visages villages riprende il discorso del cine-diario iniziato con Les plages d’Agnes, documentario-gioiello del 2008 dove la Varda ripercorreva le proprie memorie con afflato classico e distacco prospettico, abbandonandosi ai ricordi come se si trattasse di diamanti perduti in un flusso discorsivo-immaginifico potenzialmente infinito.

Visages villages parte da un incontro che la Varda ha fatto in questi ultimi anni, con il giovane fotografo JR, le cui opere sono mostrate all’inizio del film, quasi a voler fare nell’immediato una sorta di identikit di questo artista francese sconosciuto soprattutto ad un pubblico non francese. Ma la protagonista del film è sempre lei, l’anziana e indomita Agnes, forte dei sui 89 anni, portati con lo spirito di una ragazzina, il cui unico cruccio è la leggera perdita della vista. Difatti, uno dei momenti più folgoranti del film è quando la Varda mostra il suo punto di vista inevitabilmente sfocato, con un’inquadratura dove i dettagli di un volto in primo piano sono indistinguibili. Visages villages è un film in qualche modo “sfocato”, diretto da una regista che non ha più una visione nitida delle cose.

Eppure il cinema lo si può fare anche ad occhi chiusi, la Varda questo lo sa bene e, quasi per gioco, forse nell’intento di abbellire una visione in qualche modo precaria delle cose che inquadra, decide di intraprendere un viaggio nelle periferie francesi assieme a JR, con uno speciale furgoncino in grado di stampare foto gigantesche, così da poterle incollare come manifesti sulle pareti dei palazzi o sui treni. Geniale e inedito. Con un approccio non facile a questo “nuovo” modo di inquadrare e sviluppare, la Varda e JR fotografano e ingigantiscono volti comuni di giovani madri, lavoratori, ex minatori che lavoravano nelle miniere di carbone. Il tutto senza pietismi, autocommiserazioni, senza proclami sulla disoccupazione.

La Varda fa cinema ad occhi chiusi e riprende la Francia più rurale senza mandare messaggi. Fa cinema con la mano sinistra senza chiedere appoggi politici. Solo quando si arriva al frammento dedicato a Jean-Luc Godard si arriva allo Zenith dell’operazione. La Varda e JR si devono incontrare a casa del Maestro. Ma quest’ultimo ha altri programmi e lascia un sibillino, magnifico messaggio alla Varda, che capisce, ricorda con malinconia la morte di un suo grande amico e finisce quasi per piangere. Con grande senso della cinepresa, dello spazio e del tempo, la Varda compone uno straziante, invisibile ritratto del Godard più raffinato ed altolocato, una figura di cineasta scomodo e inarrivabile, eterno sabotatore del cinema francese e non solo.

Rispetto a Les plages d’Agnes, Visages villages è un documentario forse meno delicato e intimista, meno organico (Les plages d’Agnes durava due ore), molto più sperimentale e vivace, dove ogni frammento tende a perdersi nella sua unicità, mentre nel film precedente l’armonia visiva regnava in un contesto di riconsiderazione affettuosa del passato. Difatti, verrebbe da dire che il film del 2008 guardava al passato mentre questo del 2017 guarda al futuro. Quasi un’opera futuristica sul come si potrebbero abbellire le città di campagna, ricoprendole con fotografie create ad arte per essere ammirate, da un occhio che debba abituarsi ad una visione “altra”, non programmata.