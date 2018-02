Negli anni ’50, in Inghilterra, Reynolds Woodcock è uno dei maggiori stilisti dell’epoca, ha confezionato gli abiti per la famiglia reale e per le donne più ricche del paese. Ad un’età matura non ha ancora incontrato l’amore, ma un giorno la cameriera Alma porta una ventata di cambiamento nella sua routinaria esistenza. Diretto da: Paul Thomas Anderson Genere: melodramma Durata: 130 Con: Daniel-Day Lewis, Vicky Krieps Paese: USA Anno: 2017 8.6

Per la prima volta, nel cinema di Paul Thomas Anderson il regista e il direttore della fotografia combaciano. E’ quasi una sentenza estetica, un monito, un’operazione sentimentale e morale. Con Il filo nascosto ci si ritrova nel mondo sommerso del cinema come entità separata dalla realtà. Cinema allo stato puro. Recentemente era capitato con un altro monolito purista, il Neruda di Pablo Larrain, capace di trasportare la memoria del passato cileno nella meraviglia del noir politico, umanista e sentimentale. Oltre che grottesco.

Paul Thomas Anderson opera una nuova incursione nel passato, dopo There Will Be Blood (2007), The Master (2012), Inherent Vice (2014), riprendendo il realismo magico del memoriale, come Steven Spielberg che da Indiana Jones 4 (2008) fino allo straordinario The Post ha ambientato tutti i suoi ultimi film nel passato. L’incursione nella Storia recente segnala sicuramente una certa insofferenza a questi tempi dominati dalla tecnologia digitale, anche se i rispettivi autori non hanno dato prova manifesta di questo sentimento.

Ma si prendano in esame i film. Il filo nascosto si situa in una voragine immaginifica. La storia d’amore riprende il genere del mélo per ribaltarlo in un gioco al massacro dolce e soffuso. Raffinatezze prive di ego. Che si esprime più a livello estetico che contenutistico. La luce rimane fredda quasi a voler rimarcare la distanza temporale, quasi aspirasse a diventare superamento del limite luministico, mai orpello operistico, di un cinema intonso e decorativo. La narrazione procede diluita, come se la lentezza di eloquio fosse un motivo di vanto all’interno di una cinematografia, quella USA, che preme sempre per arrivare alla fine del discorso. In questo senso, si prenda ad esempio l’abominevole La forma dell’acqua di del Toro che si appresta a vincere Oscar a non finire.

La tenerezza chirurgica de Il filo nascosto genera una sfasatura tra il desiderio di un passato recondito e certo, e le prospettive di un futuro introverso e precario. La giovane moglie/modella e il maturo genio della moda sono archetipi di un genere annunciato e poi travolto. La sottigliezza del racconto si esprime per tocchi lievi, non è mai direttamente esibita come nel cinema di del Toro, populista dell’ultim’ora insieme al mediocre di successo Synder e all’eternamente pessimo Aronofsky. Anderson conosce i tempi, i toni e i modi. Sa come si gestisce lo spazio di un’inquadratura, sa che c’è tutto il tempo per nascondere un tratto rivelatore.