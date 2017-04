Chris Kyle è un cecchino inviato in Iraq. Grazie alla sua estrema precisione diventerà una leggenda tra i marines. Al ritorno dal fronte, dovrà fare i conti con la vita di tutti i giorni, soprattutto con la preoccupata moglie. Diretto da: Clint Eastwood Genere: guerra Durata: 132 Con: Bradley Cooper, Sienna Miller Paese: USA Anno: 2014 7

Il cinema di Clint Eastwood è sempre stato caratterizzato da un rigore morale e da una coerenza espressiva che nessun altro cineasta americano ha dimostrato di avere, almeno negli Anni Duemila. Da Mystic River in poi, Clint ha raccontato l’America in tutte le sue sfaccettature, con la severità di un padre che ama la propria terra ma che non può evitare di riconoscerne i lati oscuri. Capolavori come Million Dollar Baby e Gran Torino, ma anche opere coraggiose come Changeling e Hereafter non prendevano una posizione pre-concettuale ma si addentravano a riflettere su entrambi i lati della medaglia. Così come nei due grandi film di guerra Flags of Our Fathers e Lettere da Iwo Jima erano assenti sia la retorica del pacifismo che un’ideologia reazionaria. Opere che ribadivano la brutalità del guerra, che non dipingevano eroi ma uomini costretti a fare i conti con il proprio coraggio e la paura.



Per questo, ha sorpreso che Eastwood abbia voluto raccontare la storia di Chris Kyle, il cecchino dei Navy Seals ucciso in un poligono di tiro da un reduce come lui che stava cercando di aiutare, in maniera agiografica, rendendolo un vero e proprio eroe di guerra, contraddicendo le parole che venivano pronunciate in Flags of Our Fathers, ovverosia che “gli eroi non esistono”. Quello che però è il grande difetto di American Sniper va oltre il fatto di non proseguire la poetica eastwoodiana: è la mancanza di una drammaturgia forte, della capacità di coinvolgere e di far emozionare. Sembra di assistere a una sequenza di frammenti di vita del cecchino Kyle secondo un ordine casuale, che non è legata a una logica narrativa finalizzata a mettere davvero in discussione le convinzioni dello spettatore.



Non è, dunque, soltanto quello che viene detto a far discutere, ma come viene detto. American Sniper è un film che prende immediatamente una posizione, a favore del suo protagonista, che è un “buono” che combatte contro il nemico. E’ sicuramente un lavoro che rientra nella categoria di pellicole di guerra, caratterizzate da patriottismo e nazionalismo. A parte il discorso relativo alla non linearità con l’Eastwood recente, poco male. Resta comunque un’opera che non convince, indecisa, come se il regista avesse avuto timore di portare avanti un’idea forte e ciò ne abbia fortemente risentito anche a livello di scrittura. Le stesse sequenze belliche appaiono deboli, girate in maniera un po’ approssimativa (da confrontare, ad esempio, con quelle della Bigelow di The Hurt Locker e di Zero Dark Thirty).



Delude il fatto che Clint abbia abbandonato ogni tipo di chiaroscuro ma delude, soprattutto, che si sia dedicato con così poca attenzione alla costruzione di tutti gli spunti di racconto: il film sceglie sempre le soluzioni più facili e scontate, dalla scena in cui la moglie al telefono rischia di perdere il bambino in grembo a quella della tempesta di sabbia con la facile allegoria della guerra che diventa uno scontro tra spettri. E anche il finale cede alla retorica del “reduce che fa il proprio dovere”: Chris Kyle (interpretato da un Bradley Cooper un po’ spaesato) sembra la macchietta dello yankee col cappellino tutto moglie, partite di football e hamburger, che, tornato dalla guerra, ha ancora bisogna dell’adrenalina delle armi per sentirsi vivo. Peccato che questa sua “necessità” sia stata resa sullo schermo in maniera così illustrativa e didascalica.